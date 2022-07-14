Кабмин снова запретил получать бесплатные лекарства по бумажным рецептам

Использование бумажных рецептов на препараты, выдаваемые пациентам по программе реимбурсации, отменяется с 15 июля, соответствующее распоряжению №780 правительство приняло 12 июля и опубликовало на своем сайте в среду.

Согласно, ему из постановления №854 от 28 июля 2021 года "Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения" исключается п. 2.1 о возможности выписки бумажных рецептов на лекарственные средства, подлежащие реимбурсации.

Он был включен в нее постановлением от 5 марта, которое применялось с первого дня войны - с 24 февраля. Это послабление было сделано для ситуаций, когда отсутствовала техническая возможность выписки электронного рецепта.