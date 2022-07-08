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АНАЛІТИКА

В «Киев Цифровой» теперь можно отслеживать транспорт и строить маршруты

09:12 08.07.2022 |

Україна

 

В новой версии городского приложения "Киев Цифровой" появился сервис движения городского транспорта: можно следить за его передвижением на карте, строить маршруты и узнавать о пересадках.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на руководителя цифровой трансформации Киева и заместителя председателя КГГА Петра Оленича.

Новый сервис предоставляет возможность:

* находить нужные остановки и маршруты;
* мониторить движение транспорта на карте;
* просматривать время прибытия транспорта на остановку и его бортовой номер;
* узнавать о пересадках на другой транспорт на остановках;

сохранять остановки и маршруты в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.

Отмечается, что это первый сервис приложения, который был запущен в бета-версии. Планируется добавлять новый функционал и усовершенствовать работу по отзывам пользователей.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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