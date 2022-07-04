Картину, по эскизу которой «Укрпочта» выпустила марку, купили на аукционе за 18 тысяч долларов

Благотворительный Фонд Андрея Веселого приобрел картину "Русский военный корабль, иди..." и марку, созданную на ее основе. Картина художника Бориса Гроха принесла 18 тысяч долларов, а марка - 128 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов аукциона.

Отмечается, что организаторы аукциона потратят эти деньги на приобретение автомобилей для украинских военнослужащих.

"Приятно быть касательным к современному украинскому искусству военного времени. Особенно, когда средства от покупки картины будут направлены на то, чтобы приблизить встречу всей российской армии со знаменитым кораблем", - заявил основатель фонда Андрей Веселый.

Аукцион стал частью благотворительного вечера, который состоялся 30 июня во Львове. Всего благодаря пожертвованиям благотворителей на нужды Вооруженных сил удалось собрать более 800 тысяч гривен. Кроме авто, на фронт также поедут бронежилеты, каски, аптечки, продуктовые наборы и другие необходимые военным вещи.

Благотворительный Фонд семьи Веселого выставит картину на марку в одном из общественных пространств города Дрогобыч.

Напомним, фраза "Русский военный корабль, иди ..." стала знаковой для украинцев после того, как прозвучало от украинского пограничника на острове Змеиный. Ею украинский защитник ответил на предложение сдаться от российского корабля.

12 апреля "Укрпочта" выпустила почтовую марку, взяв за основу иллюстрации картину Гроха.

14 апреля изображенный на картине и марке корабль - флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" - продемонстрировал отрицательную плавучесть.

После этого "Укрпочта" выпустила еще одну марку - "Русский военный корабль... Все!". В первый день продажи украинцы купили более 800 тысяч таких марок.

БФ "Благотворительный фонд семьи Веселого" создан Андреем Веселым в 2013 году для реализации социальных проектов. В частности, для помощи военнослужащим и семьям защитников, погибших.

С начала полномасштабного вторжения России фонд создал логистический хаб в Дрогобыче, занимается гуманитарной помощью для переселенцев, материальной помощью для воинских частей, передает средства индивидуальной защиты и транспорт на передовую.