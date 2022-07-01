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АНАЛІТИКА

Украина начала инфраструктурный этап медреформы - Ляшко

14:57 01.07.2022 |

Україна

 

Украина, приняв законопроект об совершенствовании оказания медпомощи (№6306), начала инфраструктурный этап развития реформы здравоохранения, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщил глава Минздрава на своей странице в Facebook, законопроект позволит выстроить сеть учреждений здравоохранения европейского образца, нивелирует устаревшее разделение больниц на городские, районные и областные, которые часто имели дублирующие функции.

"Теперь сеть госпитальных округов будет строиться по кластерному принципу, который будет отвечать потребностям и сегодняшним вызовам", - сообщил Ляшко.

По его словам, новый подход предполагает создание нескольких уровней больниц: сверхкластерные, кластерные и общие. При этом каждая больница будет играть свою роль и иметь четко прописанный функционал.

"Более простые случаи будут лечиться как можно ближе к пациенту - в общих больницах, а более сложные - в кластерных и сверхкластерных медицинских учреждениях", - сказал он.

Кроме того, законопроект закрепляет порядок установления минимального уровня оплаты труда медработников и позволяет запустить реимбурсацию медизделий с 2023 года.

Как сообщалось, Верховная Рада в пятницу 248-ю голосами приняла в целом закон об усовершенствовании оказания медицинской помощи в Украине (законопроект №6306).
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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