Запрет курения ТИЭН в общественных местах вступит в силу 11 июля - Гостпродпотребслужба

В Украине с 11 июля 2022 года вступают в силу нормы антитабачного закона 1978-IX, предусматривающие запрет курения табачных изделий для нагрева (ТИЭН) в определенных законом местах наравне с сигаретами, кальянами и е-сигаретами (курение которых запрещено с 2012 года).

Как сообщается на сайте Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в четверг, нормы закона также запрещают "курилки" в помещениях предприятий всех форм собственности и предоставляют полномочия органам местного самоуправления устанавливать дополнительные свободные от курения места.

"Благодаря широкой общественной поддержке антитабачных мер в Украине отмечается высокий уровень соблюдения бездымного законодательства. Госпродпотребслужба готова реагировать на жалобы потребителей относительно случаев курения или употребления в запрещенных местах табачных изделий, электронных сигарет, кальянов, а теперь и устройств для нагрева табака", - цитирует ведомство своего главного специалиста отдела контроля за рекламой и соблюдением антитабачного законодательства Юрия Сахно.

Госпродпотребслужба уточнила, что жалобу на курение в запрещенном законом месте можно подать через официальный вебпортал ведомства, в том числе с мобильного телефона. За курение в запрещенных законом местах ответственность несут как курильщики-нарушители, так и субъекты хозяйствования, в помещении или на территории которых совершается правонарушение.

