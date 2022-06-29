Более 5,5 млн ВПЛ вернулись в свои дома в Украине - МОМ

Более 5,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вернулись в свои дома в Украине, однако общее количество внутренне перемещенных лиц остается высоким – более 6,2 млн, согласно последнему отчету Международной организации по миграции (МОМ).

"Около половины тех, кто оставил свои дома из-за войны с 24 февраля теперь вернулись, особенно на север страны и в Киев. Количество возвратов значительно возросло – на 24% за последний месяц. Большинство лиц, вернувшихся в свои дома, находились в перемещении в других местах в Украине, и только 10% людей возвращаются из-за границы. Около трех четвертых вернувшихся сейчас планируют оставаться дома. Впрочем, из-за нестабильности ситуации в Украине возврат может быть недолгосрочным", - говорится в пресс-релизе МОМ по результатам отчета.

Как отмечается, шестой раунд общего опроса населения, проведенный МОМ с 17 по 23 июня, показывает, что наиболее неотложные потребности как перемещенных, так и неперемещенных лиц включают доступ к медицинским услугам и образованию, а также восстановление поврежденных домов.

"Опрос МОМ показал тревожную тенденцию: почти каждый четвертый человек (23%) в Украине вынужден был прекратить употреблять лекарства во время войны, поскольку они были либо недоступными, либо слишком дорогими", - проинформировали в организации.

Отмечается, что доступ к образованию был особенно неустойчивым среди детей в домохозяйствах перемещенных лиц.

"Около 38% семей с детьми 5-17 лет среди перемещенных лиц и 25% среди неперемещенных заявили, что у их детей нет полноценного доступа к образованию. Наиболее критическая ситуация на Востоке страны, где 16% домохозяйств перемещенных лиц с детьми школьного возраста отметили, что вообще не имеют доступа к образованию", - отмечает МОМ.

Почти 10% среди всех респондентов и 15% среди вернувшихся указали, что их дом был поврежден войной. Соответственно растут потребности в ремонтных материалах, особенно среди вернувшихся.