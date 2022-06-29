Україна досі не запровадила санкції проти російських олігархів Фрідмана, Усманова та Абрамовича, – дослідження

Станом на кінець червня кількість людей, проти яких Європа, США, Велика Британія, Канада, Австралія та Японія запровадили санкції, становить 1500 фізичних осіб, а перелік підсанкційних компаній з лютого 2022 року збільшився удвічі та становить понад 650 юросіб.

Як свідчать результати дослідження аналітиків центру R&D YouControl, до переліків додані члени родин російських чиновників та бізнесменів, посадові особи фінансових установ, військових підприємств, державні посадовці так званих "Л/ДНР" та інші.

Зазначається, що з середини березня і на кінець червня найбільшу кількість персональних санкцій наклала Японія: близько 600 фізичних осіб та понад 180 юридичних осіб. Більше ніж 450 фізосіб потрапили до переліків Канади та США.

Також суттєво збільшилась кількість підсанкційних юросіб у США: до переліку додано понад 220 компаній. До списків ЄС потрапили ще 160 підприємств, проте значна кількість цих санкцій обмежує лише експортні операції товарів подвійного призначення та військової техніки.

При цьому, як кажуть аналітики, з моменту російського вторгнення на територію України, обмежувальні заходи з української сторони накладалися повільно.

Так, 9 червня двома президентськими Указами (№400 та №401) були введені обмежувальні заходи проти 35 фізичних осіб, включно з президентом РФВладіміром Путіним та членами уряду РФ, а також проти 236 вищих закладів освіти РФ та їхніх очільників.

Також президент Володимир Зеленський 24 травня ввів в дію іще два рішення РНБО (укази № 362 та №363). Санкції були накладені на російського підприємця Владіміра Євтушенкова та генерального директора "Росатому" Алєксєя Ліхачова. Також до переліку потрапили 4 російські компанії.

Зазначається, що частина російських олігархів, що потрапили до перелічених вище санкційних списків вже перебуває під санкціями РНБО: це брати Ротенберг, Юрій Ковальчук, Олег Дерипаска, Олексій Мордашов та Геннадій Тимченко.

Проте, інші російські підприємці, що входять до ТОП-88 мільярдерів за версією Forbes, досі не включені до санкційного переліку України.

Зокрема, співвласник LetterOne Михайло Фрідман, співвласник гірничо-металургійного холдингу USM Алішер Усманов, колишній співвласник футбольного клубу "Челсі" та акціонер гірничо-металургійної компанії Evraz Роман Абрамович.

Також обмежувальні заходи з боку України не застосовані до депутатів Держдуми та членів Ради Федерації РФ, які визнали самостійність так званих "Л/ДНР", не до всіх очільників військово-промислових підприємств.

Крім того, зазначається, що РНБО до цього часу "оминуло" увагою посібників країни-агресорки - громадян України, які вже включені до санкційних переліків Великобританії, ЄС, Австралії, Канади. Зокрема: Кирила Стремоусова, Галину Данильченко, Володимира Сальдо, Іллю Киву та інших.



