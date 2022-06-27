Вторую дозу вакцины от COVID-19 не получили около 700 тыс. украинцев, бустер не сделали 14 млн человек

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, за последние четыре месяца среднее количество прививок составляет около четверти миллиона в месяц.
В общей сложности, первую дозу получили 15,9 млн человек, завершили базовый курс вакцинации — 15,2 млн украинцев, получили бустерную прививку — 1,4 млн человек.
Минздрав отмечает, что медицинская инфраструктура по вакцинации позволяет делать прививки всем, кто в этом нуждается, в относительно безопасных регионах.
В частности, за прошедшую неделю работали около 2500 пунктов прививки и 109 центров массовой вакцинации. Прививали украинцев 463 мобильных бригады.
По информации Минздрава, в настоящее время в Украине почти 10 млн доз вакцин от COVID-19 производства Cominarty/Pfizer и CoronaVac.