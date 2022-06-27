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АНАЛІТИКА

Україна піднялася на 4 сходинки в загальному рейтингу паспортів світу

11:17 27.06.2022 |

Україна

 

Компанія Henley&Partners підготувала новий рейтинг паспортів світу 2022 року, який включає 199 різних паспортів і 227 різних туристичних напрямків.

Про це повідомляє DOU.

Україна піднялася на 4 сходинки (у порівнянні з минулим роком) та знаходиться на 34 місці. Саме з українським паспортом можна відвідати 143 країни.

Перші 5 місць у рейтингу займають одразу 17 країн, оскільки кількість безвізових напрямків часто збігається. Загалом лідери рейтингу виглядають наступним чином:

  • Японія, Сінгапур - 192 країни без віз;
  • Німеччина, Південна Корея - 190 країн без віз;
  • Фінляндія, Португалія, Італія, Люксембург, Іспанія - 189 країни без віз;
  • Австрія, Данія, Нідерланди, Швеція - 188 країн без віз;
  • Франція, Ірландія, Португалія, Велика Британія - 187 країн без віз.
    • За матеріалами: biz.censor.net
     

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