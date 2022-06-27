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Україна піднялася на 4 сходинки в загальному рейтингу паспортів світу
11:17 27.06.2022 |
Компанія Henley&Partners підготувала новий рейтинг паспортів світу 2022 року, який включає 199 різних паспортів і 227 різних туристичних напрямків.
Про це повідомляє DOU.
Україна піднялася на 4 сходинки (у порівнянні з минулим роком) та знаходиться на 34 місці. Саме з українським паспортом можна відвідати 143 країни.
Перші 5 місць у рейтингу займають одразу 17 країн, оскільки кількість безвізових напрямків часто збігається. Загалом лідери рейтингу виглядають наступним чином:
За матеріалами:
biz.censor.net
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