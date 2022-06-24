Власти Киева до конца войны запретили ездить без глушителя и запускать фейерверки - мэр

Киевский городской совет запретил на время войны продажу и запуск фейерверков в столице, а также движение транспортных средств, использующих в конструкции систему выпуска отработавших газов прямоток и другие выхлопные системы, где отсутствуют шумопоглотители, сообщается на сайте мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве. И передвижение по городу автомобилей без глушителя. Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность", – подчеркнул Кличко.

Первое решение предусматривает, что на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории города Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

Второе решение предусматривает запрет движения по столице транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов прямоток и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины.