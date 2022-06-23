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Реестры «Хостмастера», «Координатора» и «НПП "Трайфл» откладывают окончательное удаление доменных имен до конца военного положения
16:32 23.06.2022 |
Реестр домена .UA компания "Хостмастер" сообщает о том, что пока действует режим военного положения, окончательного удаления доменных имен происходить не будет, соответственно, имена могут быть восстановлены.
Согласно сообщению на сайте "Хостмастера", обычно после удаления имени оно еще 30 дней хранится в реестре, после чего удаляется окончательно.
"Но сейчас, пока действует режим военного положения, окончательного удаления не происходит, и имена могут быть восстановлены (...) Для возврата доменного имени, которое было удалено или срок действия которого истек после 24 февраля 2022 года, необходимо обратиться к своему регистратору (...) Восстановление возможно в публичных доменах, обслуживаемых реестрами компаний "Хостмастер", "Координатор" и "НПП "Трайфл", в том числе com.ua, org.ua, net.ua, kiev.ua, kyiv.ua и ряде региональных доменов", - отмечается в сообщении компании.
При этом, восстановление имени стоит так же, как и его продолжение.
Также, в "Хостмастере" сообщают, что в мае в домене .UA было восстановлено 1178 доменных имен.
"Речь идет об именах, которые не были продлены или удалены регистрантом после 24 февраля 2022 года. Наибольшее количество возвращенных имен - 882 - в публичном домене com.ua. В 2021 году в домене .UA ежемесячно восстанавливалось около 120 - 150 доменных имен. В марте текущего года этот показатель составил 211, в апреле - 808 имен", - отметили в компании.
Домен .UA работает в штатном режиме.
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