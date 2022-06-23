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В Украине изменили правила выдачи паспортов
12:31 23.06.2022 |
Кабинет министров изменил правила изготовления и оформления паспорта гражданина Украины. В условиях военного положения к ID-карте не будет прилагаться электронная подпись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 июня 2022 г. № 707.
Согласно решению, в период действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения изготовление и выдача паспорта будет осуществляться без внесения в бесконтактный электронный носитель, который содержится в паспорте, средств квалифицированного электронной подписи (КЭП) и шифрования.
"Это позволит в кратчайшие сроки удовлетворить потребность граждан в бланках документов формата ID-1 в полном объеме. В частности, ГП "Полиграфкомбинат" сможет изготовить бланки для выдачи 178 тыс. внутренних ID-паспортов", - отметили в пресс-службе Минреинтеграции.
Напомним, Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по оформлению внутреннего и заграничного паспорта гражданам Украины, которые находятся за пределами страны. Эксперимент продлится два года.
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