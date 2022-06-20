В Украине нужно разминировать еще около 270 тыс кв км – Монастырский

В разминировании нуждается 270 тыс. кв км украинской территории, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

"Если говорить о количестве, то сегодня мы понимаем, что нужно разминировать примерно 270 тысяч квадратных километров. Это включая оккупированные территории", – сказал глава ведомства Денис Монастырский в пятницу в ходе всеукраинского телемарафона.

По его словам, МВД ориентирует подразделения ГСЧС Украины на проведение первичного оперативного разминирования в течение года. "Простыми словами, должна быть разминирована дорога между населенными пунктами, полностью разминирован населенный пункт, придомовые территории, а также территории вокруг населенных пунктов. Но полное разминирование, которое включает в себя дороги, лесополосы, водоемы, займет годы", – подчеркнул Монастырский.

Что касается отдыха на пляжах, министр предупредил, что в большинстве водоемов в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях купаться опасно из-за наличия взрывных устройств. По его словам, местные власти самостоятельно определяют, можно ли купаться в тех или иных водоемах. Также он подчеркнул, что для исследования водоемов нужно особое профессиональное оборудование, которого в Украине немного, и призвал украинцев пока не посещать водоемы из-за минной опасности.

"Мы обратились к нашим международным партнерам-коллегам из Евросоюза. Они будут нам помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования", - рассказал Монастырский.