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В Киеве запустили систему измерения пробок на дорогах по 10-балльной шкале
17:22 17.06.2022 |
"Офис Трансформации" презентовал "Публичный дашборд киевского трафика", который показывает загруженность дорог, время задержек и денежный эквивалент временных потерь от стояния в пробках.
Дашборд доступен по ссылке.
На сайте отображается текущая оценка уровня пробок по 10-балльной шкале. Ранее такой сервис предоставлял российский "Яндекс.Пробки", заблокированный украинскими властями в 2017 году.
Кроме этого, в дашборде доступны показатели задержек движения в процентах, средняя скорость движения автомобилей и денежный эквивалент недопроизводимого в результате пробок валового национального продукта Киева.
Согласно данным на сайте, с начала года по состоянию на 17 июня Киев потерял более 580 миллионов гривень. Каждый киевлянин потратил на стояние в пробках с среднем 35 часов.
Формулы расчета вышеупомянутых цифр доступны по ссылке.
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