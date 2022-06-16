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Власти Киева открыли голосование за переименование объектов, названия которых связаны с РФ
09:27 16.06.2022 |
В приложении "Киев Цифровой" запустили рейтинговое электронное голосование по переименованию столичных городских объектов, названия которых связаны с РФ и её сателлитами.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что голосование будет продолжаться до 19 июня.
По словам заместителя городского головы - секретаря Киевского горсовета Владимира Бондаренко, во время полномасштабной войны необходимо избавиться от "всех сомнительных и ложных знаков российско-украинской дружбы, которые влияют на наше культурологическое сознание и способствуют распространению российской пропаганды и фальсификации украинской истории".
"Сейчас уже сформирован окончательный перечень городских объектов, подлежащих переименованию, в список вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией. Киевляне могут определять новые названия городских объектов путем рейтингового электронного голосования. Городские власти призывают жителей ответственно и сознательно выбирать, поскольку присвоение новых названий топонимическим объектам имеет важное историческое и национальное значение», - подчеркнул он.
Для того чтобы проголосовать в приложении "Киев Цифровой", необходимо выбрать раздел "Электронная демократия", затем нажать "Голосование за дерусификацию". Там можно просмотреть список всех предложенных названий. Для зачисления голоса нужно нажать Проголосовать.
Также отмечается, что принять участие в голосовании могут все граждане Украины, для верификации используется Bank ID.
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