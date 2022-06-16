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Украинские эксперты не видят риска значительного распространения оспы обезьян - видео
17:19 15.06.2022 |
YouTube-канал «Клуб экспертов» вместе с доктором медицинских наук, профессором Дмитрием Ивановым и кандидатом биологических наук Святославом Морозовым проанализировали вспышку заболеваемости оспой обезьян в Европе, которая наблюдается в последние несколько недель.
По мнению доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Иванова, оспа обезьян, вспышка которой зарегистрирована сейчас в нескольких европейских странах, не угрожает Украине масштабной эпидемией.
«Возможно в будущем заболеваемость оспой обезьян будет набирать обороты, но на сегодняшний день это в большей степени хайп, чем медицинская проблема», - заявил ученый в очередном выпуске на YouTube-канале «Клуб экспертов».
Вместе с тем, по словам ученого, на сегодня выявление заболевших во время инкубационного периода практически невозможно, так как отсутствуют тест-системы, механизмы скрининга и обследования приезжих на предмет заражения вирусом. Это может нести риск распространения оспы обезьян и на территории Украины.
«Определить оспу обезьян можно по клинической картине, это не составляет труда. Наши инфекционисты принципиально готовы к появлению этой инфекции, и если обнаружат клинические признаки оспы, то готовы будут диагностировать данное заболевание. Правда пока непонятно, как лечить этих людей», - отметил эксперт.
Заражение оспой обезьян, по словам врача, происходит путем прямого контакта с переносчиком через прикосновение к папулам (гнойничкам) на коже зараженного.
«Если мы говорим об оспе обезьян, как о природном возбудителе, то он не должен дать массового распространения и представлять какой-то медицинской проблемы. По крайней мере, за все годы наблюдения, количество заболеваний (в Африке - ред.) зафиксировано на уровне от 20 до 600 человек. Они не привели ни к вспышке, ни к эпидемиологической катастрофе», - резюмировал ученый.
По данным ВОЗ, с начала этого года в мире зафиксировано более 1600 случаев заболевания оспой обезьян в 39 странах мира, из них 72 завершились летальным исходом. В Европе наибольшее число заболевших приходится на Великобританию, Испанию, Португалию, Германию и Нидерланды.
Подробнее смотрите в видео на канале Клуб экспертов по ссылке:
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