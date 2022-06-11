Находящихся за рубежом выпускники школ могут получить документы об образовании в дипучреждениях Украины - Минобразования

Выпускники школ, находящихся за рубежом, могут получить документы об образовании в дипломатических учреждениях Украины, сообщает Министерство образования и науки.

«Выпускники заведений общего среднего образования, которые находятся за границей, могут получить документы о базовом среднем и полном общем среднем образовании в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в стране пребывания», - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что утвержденный порядок определяет механизм вручения выпускникам, которые находятся за пределами Украины, документов о базовом образовании и приложений к ним, выданных учебными заведениями на протяжении действия военного положения в Украине.

Согласно сообщению, вручение выпускникам документов об образовании в зарубежных дипучреждениях будет осуществляться на основании заявления, которое должно подаваться в школу, которая заказала документ об образовании.

«Заявление могут подать один из родителей, опекун, другой законный представитель, родственник соискателя образования или совершеннолетний соискатель образования, а в отдельных случаях сам соискатель образования», - добавили в ведомстве.

Отмечается, что для того, чтобы выпускники могли получать документы об образовании, межведомственное взаимодействие осуществляют Минобразования, Министерство иностранных дел, а также органы управления в сфере образования областных, Киевской городской государственных администраций и зарубежные дипломатические учреждения Украины.

