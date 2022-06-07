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На портале «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства
23:41 06.06.2022 |
Выдержку о месте жительства теперь можно получить на портале «Дія» всего за 1 минуту.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Цифровизировали одну из самых популярных справок среди украинцев - выписку о месте жительства. Его уже можно получить на портале «Дія» всего за 1 минуту", - написал Федоров.
Он добавил, что в скором времени такая функция будет запущена и в приложении.
Для того, чтобы получить подъемник, нужно авторизироваться на портале «Дія», выбрать услугу "Выписка из реестра территориального общества" и нажать "Получить подъемник".
Электронный документ можно загрузить на портале и сохранить на смартфоне или удобном носителе.
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