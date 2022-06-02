Глава МВД: более 30 млн га территории Украины нуждается в разминировании

Проблема разминирования территорий после деоккупации является одной из ключевых в Украине, а сами украинцы должны понимать минную опасность и пояснять это детям, отмечает глава МВД Денис Монастырский.

В эфире национального телемарафона в четверг Монастырский рассказал, что разминирование сейчас становится одной из главных проблем после деоккупации.

По его словам, в настоящее время проводится разминирование Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

"Поведено оперативное разминирование более 2,7 млн га. Остается разминировать более 30 млн га… Это колоссальная территория, колоссальные объемы", - сообщил министр.

При этом он пояснил, что оперативное разминирование - это первичное, после которого на территории могут зайти люди, начать хозяйственную деятельность.

"Мы объединили много стран, проводим переговоры с государствами, которые, кроме военной помощи, сегодня нам помогут командами по разминированию, которые приедут в Украину, и техникой для разминирования", - добавил глава МВД.

"И это я не говорю об акватории Черного моря, где сотни тысяч единиц мин, оружия", - добавил Монастырский.

Министр обратил внимание на минную опасность в Украине, сообщив, что только в мае зафиксировано 15 случаев подрывов граждан на взрывоопасных предметах.

"Наша реальность должна измениться. Каждый… должен знать и научить своих детей, что делать… как определить, что предмет является взрывоопасным", - подытожил глава МВД.