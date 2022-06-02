Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-мастеру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Глава МВД: более 30 млн га территории Украины нуждается в разминировании

20:48 02.06.2022 |

Україна

 

Проблема разминирования территорий после деоккупации является одной из ключевых в Украине, а сами украинцы должны понимать минную опасность и пояснять это детям, отмечает глава МВД Денис Монастырский.

В эфире национального телемарафона в четверг Монастырский рассказал, что разминирование сейчас становится одной из главных проблем после деоккупации.

По его словам, в настоящее время проводится разминирование Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

"Поведено оперативное разминирование более 2,7 млн га. Остается разминировать более 30 млн га… Это колоссальная территория, колоссальные объемы", - сообщил министр.

При этом он пояснил, что оперативное разминирование - это первичное, после которого на территории могут зайти люди, начать хозяйственную деятельность.

"Мы объединили много стран, проводим переговоры с государствами, которые, кроме военной помощи, сегодня нам помогут командами по разминированию, которые приедут в Украину, и техникой для разминирования", - добавил глава МВД.

"И это я не говорю об акватории Черного моря, где сотни тысяч единиц мин, оружия", - добавил Монастырский.

Министр обратил внимание на минную опасность в Украине, сообщив, что только в мае зафиксировано 15 случаев подрывов граждан на взрывоопасных предметах.

"Наша реальность должна измениться. Каждый… должен знать и научить своих детей, что делать… как определить, что предмет является взрывоопасным", - подытожил глава МВД.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

16:31 Доля доллара как резервной валюты упала ниже 59%. Его заменяют кронами и вонами

16:06 Нацбанк расширил коридор ставок по операциям с банками

15:54 НБУ рассчитывает на снижение учетной ставки после обуздания девальвационных ожиданий

15:44 НБУ заявил о возврате к активной процентной политике для борьбы с инфляционными ожиданиями и долларизацией

15:41 НБУ в мае увеличил интервенции до $3,4 млрд

15:33 НБУ повысил учетную ставку выше ожиданий – с 10% до 25% годовых

13:32 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.06.22

12:51 Курс доллара падает перед выходом данных с рынка труда США

12:26 Фондовые биржи АТР в основном снизились по итогам торгов 2 июня

10:21 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.06.22

09:32 Остаток средств на корсчетах банков 02.06.22

09:30 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 01.06.2022

09:00 Цена золота 2 июня слабо меняется на фоне разнонаправленных факторов

07:49 Уолл-стрит закрылся в минусе 1 июня, так как экономические данные не смогли ослабить опасения по поводу повышения ставок

01.06 Банкиры отмечают высокую вероятность повышения Нацбанком учетной ставки

• дальше…

21:00 Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только

17:22 Рынок новых коммерческих авто в Украине в мае вырос на 43% к апрелю-2022, но сократился в 2,3 раза к маю-2021

17:18 ОПЕК+ увеличит квоту на добычу в июле и августе на 648 тыс. б/с, переносит повышение с сентября

15:56 НБУ сохраняет прогноз инфляции более 20%: Цены продолжат расти, но уже не так резко

15:54 НБУ рассчитывает на снижение учетной ставки после обуздания девальвационных ожиданий

15:51 Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ

15:44 НБУ заявил о возврате к активной процентной политике для борьбы с инфляционными ожиданиями и долларизацией

15:36 Цены на нефть 2 июня ускорили снижение на ожиданиях новостей от ОПЕК+

15:33 НБУ повысил учетную ставку выше ожиданий – с 10% до 25% годовых

10:21 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.06.22

• дальше…

21:36 Посол США: дальность применения систем HIMARS будут определять украинские силы

21:31 Парламент Швейцарии одобрил увеличение военных расходов из-за войны в Украине

20:43 США ввели санкции против Захаровой, Ролдугина и Мордашова

17:41 Россия не может возобновить производство подшипников на бывшем шведском заводе SKF

17:18 ОПЕК+ увеличит квоту на добычу в июле и августе на 648 тыс. б/с, переносит повышение с сентября

17:15 Европарламент запретил работу лоббистов, поддерживаемых Россией

17:13 Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковое и стрелковое оружие

17:09 Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ

16:44 Референдум в Дании: 66,9% граждан поддержали общую с ЕС оборонную политику

16:31 Доля доллара как резервной валюты упала ниже 59%. Его заменяют кронами и вонами

16:21 Казахстан будет наращивать экспорт нефти - министр энергетики

13:37 Байден предположил возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночных

13:28 Крупнейшая биржа фриланса в мире заблокировала пользователей из РФ и Белоруссии

13:20 Меркель: Война РФ с Украиной - переломный момент в истории Европы

12:46 Фотобанк Pixabay приостановил работу в России

• дальше…

20:48 Глава МВД: более 30 млн га территории Украины нуждается в разминировании

12:38 Время продажи алкоголя в магазинах Киева продлено на 3 часа - КГГА

01.06 За владение оружием «для личной защиты» выступают 59% украинцев - результаты опроса «Дии»

30.05 Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали

27.05 Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа

25.05 «Дия» запустила опрос о владении оружием

24.05 Учителя получат 43 тысяч ноутбуков от Google – Минцифры

24.05 Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС

24.05 Украина приостановила международное усыновление – омбудсмен

23.05 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

20.05 Для разминирования территории Украины понадобится 5-7 лет, заявляют в МВД

18.05 В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей

11.05 На восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен, - Укравтодор

09.05 Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта

05.05 В Киеве хотят вернуть плату за проезд с 16 мая

• дальше…

21:36 Посол США: дальность применения систем HIMARS будут определять украинские силы

21:21 «Слуга народа» присоединились к европейской партии ALDE

17:49 Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма

17:13 Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковое и стрелковое оружие

17:09 Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ

13:20 Меркель: Война РФ с Украиной - переломный момент в истории Европы

09:56 Харьковский скандал с Дудиным. Почему Баканов впал в немилость у Зеленского

08:55 Литва подписала соглашение о сотрудничестве с Турецким оборонным агенством, стала возможной покупка Bayraktarа для Украины

08:28 Украина купит в Польше около 60 самоходных гаубиц KRAB - СМИ

08:22 Британия передаст Украине ракетные системы залпового огня дальностью 80 км

08:17 США планируют продать Украине боевые беспилотники большого радиуса действия – Reuters

08:11 В Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи для Украины на $700 млн

01.06 Украина может получить из Греции более 100 советских БМП-1А1, Германия взамет передаст Греции современные Marder - СМИ

01.06 Байден объявил о поставках Украине новой военной помощи на $700 млн и РСЗО HIMARS

01.06 В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы

• дальше…

21:13 Buick показал, как будут выглядеть его электрокары

21:00 Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только

17:45 Леброн Джеймс стал миллиардером

13:28 Крупнейшая биржа фриланса в мире заблокировала пользователей из РФ и Белоруссии

12:46 Фотобанк Pixabay приостановил работу в России

09:26 В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu прочно воцарились игровые модели на Snapdragon 8 Gen1

09:15 Чешская Skoda перенесла часть производства комплектующих из Украины

01.06 MediaTek сделала невозможное: семь моделей из десяти в майском рейтинге субфлагманов построены на Dimensity 8100

01.06 Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц

01.06 Американский фонд RedBird Partners заключил соглашение о покупке клуба "Милан" за 1,2 миллиарда евро

01.06 Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России

01.06 Toyota обошла Volkswagen по продажам в мире

01.06 Starlink теперь работает на всех континентах

01.06 Илон Маск раскрыл подробности о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее

01.06 BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно