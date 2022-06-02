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Время продажи алкоголя в магазинах Киева продлено на 3 часа - КГГА
12:38 02.06.2022 |
В столице Украины разрешили продажу алкоголя в заведениях торговли с 11:00 до 19:00, тогда как раньше его продажа была разрешена с 11:00 до 16:00, сообщает Киевская городская государственная администрация.
"В столице с сегодняшнего дня разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00", - указано в телеграмм-канале КГГА в четверг.
При этом в заведениях общественного питания Киева разрешено продавать алкоголь с 11:00 до 22:00.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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