За владение оружием «для личной защиты» выступают 59% украинцев - результаты опроса «Дии»

Все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах, считают 59% респондентов из 1,7 млн украинцев, принявших участие в опросе в приложении "Дия" относительно владения оружием в Украине, сообщило Министерство цифровой трансформации в среду.

Согласно обнародованным результатам в Телеграм-канале ведомства, 22% опрошенных считают, что пистолеты категорически не должны быть в обороте среди гражданского населения.

В то же время 19% уверенны, что пистолеты могут иметь все граждане, следующие закону, но использовать их можно только в тирах или на стрельбищах. Носить оружие с собой запрещено.

В целом в опросе приняли участие больше 1,7 млн украинцев.

Полученные данные будут переданы в Министерство внутренних дел для дальнейшей оценки, уточнило Минцифры.