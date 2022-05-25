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«Дия» запустила опрос о владении оружием
15:50 25.05.2022 |
Опрос граждан о владении оружием запущен в мобильном приложении «Дия».
«Новый опрос в «Дии». Какой вариант владения оружием вы считаете уместным?», - сообщила «Дия» в среду в Телеграмме.
Пользователям предлагается выбрать один из трех вариантов ответов: « для специальных потребностей; для личной защиты; я против».
Опрос, созданный по инициативе Министерства внутренних дел, продлится семь дней.
Принять участие в нем могут совершеннолетние пользователи мобильного приложения «Дия».
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