Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Дия» запустила опрос о владении оружием

15:50 25.05.2022 |

Украина

 

Опрос граждан о владении оружием запущен в мобильном приложении «Дия».

«Новый опрос в «Дии». Какой вариант владения оружием вы считаете уместным?», - сообщила «Дия» в среду в Телеграмме.

Пользователям предлагается выбрать один из трех вариантов ответов: « для специальных потребностей; для личной защиты; я против».

Опрос, созданный по инициативе Министерства внутренних дел, продлится семь дней.

Принять участие в нем могут совершеннолетние пользователи мобильного приложения «Дия».
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

16:58 Золото дешевеет впервые за пять сессий, торгуется у $1855 за унцию

13:25 Курс доллара растет 25 мая на сохранении спроса на надежные активы

13:22 Фондовые биржи АТР 25 мая закрылись в основном ростом в рамках коррекции

13:16 НБУ оштрафовал «Альфа-банк» из-за выхода двух акционеров без согласования

13:09 Банки в апреле выдали кредитов МСБ под портфельные гарантии на 13 млрд грн - Минфин

11:17 СМИ узнали о присоединении BNP Paribas к cети Onyx от JPMorgan

10:36 WSJ: аналитики обнаружили признаки инсайдерской торговли на крипторынке

09:54 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.05.22

09:51 Остаток средств на корсчетах банков 25.05.22

09:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.05.2022

09:47 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 24.05.22

08:42 Нацбанк урегулировал использование электронной подписи пользователями платежных систем

07:53 Акции падали 24 мая из-за опасений относительно дальнейшего роста, доходность облигаций снижалась

24.05 Иск ПриватБанка к экс-владельцам вырос до $4,5 млрд в связи с переносом слушания в Лондоне на июнь-2023

24.05 Рисковые страховщики Украины в 2021г увеличили сбор валовых премий на 7%, страховщики жизни на 17,1%

• дальше…

17:15 Суд передал большинство облгазов в управление государства

17:11 Строительство возобновили около половины ЖК в Украине, больше всего в Черкасской области – ЛУН

17:04 Прокуратура передала АРМА еще 60 единиц белорусской техники на 200 миллионов

15:59 Кабмин отсрочил обязательное использование е-подписи на защищенном носителе

15:46 Нефть продолжает дорожать 25 мая, цена Brent выросла до $114,8 за баррель

14:36 В Раде зарегистрирован законопроект о внедрении международных стандартов оценки имущества

14:32 Украина полностью отменила государственную экспертизу по энергоcбережению

13:39 Средняя цена на сжиженный газ 25 мая в сетях АЗС выросла на 80 коп./л - до 40,15 грн/л

13:09 Банки в апреле выдали кредитов МСБ под портфельные гарантии на 13 млрд грн - Минфин

10:53 ОАЭ возобновили поставки нефти в Европу после двухлетнего перерыва на фоне бойкота российского сырья - Bloomberg

• дальше…

18:11 Владельцы российских ТРЦ спрогнозировали падение доходов в 2 раза из-за выхода мировых брендов из России

17:07 Крупнейшая нефтяная компания Норвегии Equinor вышла из всех общих с РФ проектов

16:39 Goldman Sachs: падение крипторынка незначительно повлияло на экономику США

16:24 Китайский технологический гигант Huawei прекратил поставлять оборудование в Россию - СМИ

14:24 Путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины

14:19 ЕК предложила считать нарушение санкций преступлением на уровне ЕС

12:58 Литва предоставит Украине БТР М113, военные грузовики и внедорожники

12:54 Правительство Британии приняло решение о продаже «Челси» Абрамовича

11:22 Оппозиция обвинила правительство Шольца в невыполнении обещаний по поставкам оружия

11:07 Спортивный бренд Nike уходит с российского рынка

11:02 Ритейлер Marks & Spencer уходит с российского рынка

10:56 В Евросоюзе заморожено имущество российских олигархов на 10 млрд евро

10:53 ОАЭ возобновили поставки нефти в Европу после двухлетнего перерыва на фоне бойкота российского сырья - Bloomberg

10:46 Украину устраивает политика Китая - Зеленский

09:00 КНДР запустила несколько баллистических ракет

• дальше…

15:50 «Дия» запустила опрос о владении оружием

24.05 Учителя получат 43 тысяч ноутбуков от Google – Минцифры

24.05 Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС

24.05 Украина приостановила международное усыновление – омбудсмен

23.05 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

20.05 Для разминирования территории Украины понадобится 5-7 лет, заявляют в МВД

18.05 В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей

11.05 На восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен, - Укравтодор

09.05 Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта

05.05 В Киеве хотят вернуть плату за проезд с 16 мая

27.04 Укравтодор: Россия повредила 23 тыс. км дорог в Украине, 500 км – уже расчищены

25.04 Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

22.04 Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить удостоверение для возвращения бесплатно

20.04 На Киевщине уже функционируют три переправы — Кубраков

20.04 С четверга в Киеве возобновится движение поездов метро до станции «Лесная» – КГГА

• дальше…

18:21 «Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»

12:58 Литва предоставит Украине БТР М113, военные грузовики и внедорожники

10:46 Украину устраивает политика Китая - Зеленский

24.05 Канада передаст Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов для гаубиц

24.05 Антиреформа СБУ: как парламент предлагает изменить контрразведку и чем это опасно

24.05 ЕС утвердил четвертый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро

24.05 Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС

24.05 ICU заявляет о никчемности заявлений Медведчука в отношении Пасенюка

24.05 Гетманцев прокомментировал обращение бизнеса о своей отставке

23.05 20 стран объявили о новой военной помощи Украине - глава Пентагона

23.05 Чехия передала Украине вертолеты, танки и ракетные системы, Италия и Греция – артиллерию

23.05 Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon

23.05 В «Евросолидарности» назвали заявления Медведчука в адрес Порошенко «информационной диверсией»

23.05 Экс-глава НБУ Гонтарева отрицает обвинения Медведчука и советует СБУ не идти на поводу у Коломойского

23.05 Украина может получить еще 30 немецких зенитных установок Gepard до конца августа

• дальше…

15:54 Калифорния отозвала у Pony.ai лицензию на испытания беспилотных машин на дорогах

09:29 Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+ и Redmi Note 11 SE на чипах MediaTek

24.05 Oppo представила серию смартфонов Reno8 с чипами Snapdragon 7 Gen 1, Dimensity 1300 и 8100 Max

24.05 MediaTek представила 6-нм процессоры Dimensity 1050, Dimensity 930 и Helio G99 для смартфонов среднего уровня

24.05 AMD представила Ryzen 7000 — 5-нм процессоры на Zen 4 с новым сокетом, частотой выше 5 ГГц и графикой RDNA 2

24.05 Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр

24.05 Британия ищет альтернативу GPS из-за риска действий РФ

23.05 Искусственный интеллект уничтожил вредоносное ПО менее чем за секунду

23.05 The Wall Street Journal: Apple хочет, чтобы больше комплектующих для iPhone и MacBook производилось за пределами Китая

20.05 Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner

20.05 Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга

20.05 Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн

20.05 Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме

20.05 Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade

20.05 Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно