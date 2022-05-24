Учителя получат 43 тысяч ноутбуков от Google – Минцифры

Украинские учителя получат 43 тысяч ноутбуков Chromebook в рамках партнерства с Google, ведь из-за российской войны против Украины 3,7 млн учеников учатся дистанционно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации, министр Михаил Федоров.

Так, из-за войны миллионы украинцев вынуждены покинуть свои дома, а тысячи учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. Более 3,7 миллионов учеников сейчас учатся дистанционно.

Чтобы продолжать образовательный процесс, в рамках сотрудничества Минобразования, Минцифры с проектом Google for Education будет предоставляться финансовая помощь для закупки, лицензирования и распространения 43 тысяч ноутбуков Chromebook для украинских преподавателей. Партнером проекта выступает ЮНЕСКО выступает партнером проекта.

Google сотрудничает с местными организациями, чтобы научить использовать функционал Google Workspace for Education около 50 тысяч преподавателей.

Для обучающихся в заведениях высшего и профессионального высшего образования некоторые премиальные функции Workspace for Education стали бесплатными до конца года. Например, можно проводить встречи для большего количества людей до 250 участников и записывать их непосредственно в облачном хранилище для тех, кто не может посетить занятия в режиме реального времени.