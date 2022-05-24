Украина приостановила международное усыновление – омбудсмен

Украина временно на период войны приостановила международное усыновление, однако благодарна странам-партнерам, которые дают убежище украинским детям, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Есть просьба многих государств, чтобы усыновлять наших детей, но есть нота премьер-министра Дениса Шмыгаля, что мы приостановили любое международное усыновление. Потому что ребенок выехал и может считаться сиротой, но может родители его найдутся ", – сказала омбудсмен Людмила Денисова агентству "Интерфакс-Украина" на выставке Russia War Crimes House в Давосе в период проведения Всемирного экономического форума.

По ее словам, проблемы с выехавшими в страны-партнерами украинскими детьми отсутствуют, и Украина благодарна за предоставленное им убежище и обеспечение их безлпасности.

"Потом будет время, чтобы предоставить ему (ребенку – ИФ) соответствующий статус и решить его судьбу", – отметила Денисова.

В то же время она заявила о проблеме, существующей с принудительным вывозом украинских сирот и детей, лишенных родительской заботы, в Россию. По ее словам, такая информация подтверждена в отношении 2161 ребенка.

Омбудсмен сообщила, что этих детей вывезли и готовят сейчас к усыновлению российскими гражданами. "Это геноцид украинского народа. Это четко установлено в Конвенции противодействия геноциду и определено и Римским уставом", – подчеркнула Денисова.

Выставка Russia War Crimes House организована Фондом Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, МИД, изданием "Украинская правда" и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов.