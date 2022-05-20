Для разминирования территории Украины понадобится 5-7 лет, заявляют в МВД

В Украине 300 тыс. КВ. м территории нуждается в разминировании, на очищении территории уйдет, ориентировочно, пять-семь лет.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян сообщила в пятницу в ходе первого заседания созданного в Украине Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования.

Она сообщила, что с первого дня войны РФ на территории Украины подразделения МВД проводят мероприятия по выявлению взрывоопасных предметов и их обезвреживанию. По словам замглавы МВД, после одного дня ведения боевых действий требуется 30 дней на очищение территорий.

"Сегодня 86 день… война еще продолжается и у нас 300 тыс. кв. м, которые надо разминировать. Ориентировочно, речь идет о том. Что нам необходимо 5-7 лет для разминирования", - сказала она.

В этом контексте Акопян отметила, что Украины понимает все угрозы и вызовы и работает с международными сообществом и партнерами для того, чтобы сделать более эффективным процесс очищения территории Украины. По ее словам, переговоры ведутся и в двусторонних и в многосторонних форматах, необходимость разворачивания в Украине противоминной миссии очевидна.

Она отметила, что задачами международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования будут координация и планирование всех мероприятий, контроль состояния загрязнения участков.

По ее словам, в состав координационного центра входят представители всех департаментов МВД, а также международных организаций: Программа развития ООН, Международного комитета Красного креста, координаторы проектов ОБСЕ. Логотипом координационного центра стал уже известный в Украине и за ее пределами символ разминирования пес Патрон.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква отметил, что гуманитарное разминирование является очень важной миссией и Украине в этом не достичь успеха без помощи международных партнеров. Он отметил, что президент в ходе переговоров с иностранными лидерами всегда подчеркивает важность вопроса гуманитарного разминирования.

"Некоторые страны уже реагируют и поддерживают нас", - сказал он, отметив, что речь идет о Франции, Канаде, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии и других странах.

Замглавы ГСЧС Дмитрий Бондарь отметил, что из 300 тыс кв м территорий, которые нуждаются в разминировании, 19 тыс - это водная территория акватории водоемов, рек, морей.

Он подчеркнул, что после деоккупации ряда регионов Украины был разработан алгоритм разминирования территории и ежедневно подразделения ГНСЧС обезвреживают около 5 тыс взрывоопасных предметов.

В учредительном заседании координационного центра в режиме онлайн приняли участие главы областных военных администраций освобожденных территорий.

Так, по словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, уже после деоккупации в области погибло три человека и более 10 травмированы от взрывов.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подчеркнул, что создание такого центра является крайне важным и приоритетами в процессе очищения территории должны стать объекты критической инфраструктуры, а также поля для обеспечения посевных работ.

Представитель Программы развития ООН в свою очередь отметил, что работа координационного центра станет началом более масштабной программы по очищению территории Украины, что будет способствовать возвращению украинцев домой и возвращению к нормальной жизни.

Среди основных направлений поддержки со стороны ПРОООН он назвал подготовку в сфере противоминной деятельности, обеспечение оборудованием и техникой, взаимодействие с центрами разминирования.

В свою очередь замглавы МВД пояснила, что международные организации могут приобщаться к деятельности координационного центра.

"Платформа открыта к любым новым участникам… каждый из участников должен быть сертифицирован", - сказала она.