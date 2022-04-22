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Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить удостоверение для возвращения бесплатно
07:56 22.04.2022 |
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину, чтобы решить проблему украинцев, вынужденно выехавших за границу без документов.
Об этом министр сообщил в четверг в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
"Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем. Сегодня поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину", - рассказал министр.
Он отметил, что МИД работает с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в Дии. "Другие решения тоже готовим", - добавил министр без уточнения деталей.
Удостоверение личности на возвращение в Украину недавно стоило $30.
"Европейская правда" подробно описывала алгоритм действий по изготовлению этого документа.
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