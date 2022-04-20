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На Киевщине уже функционируют три переправы — Кубраков
15:02 20.04.2022 |
На освобожденной от российских агрессоров территории Киевской области функционируют уже три переправы - в Стоянке, Романовке и Катюжанке.Об этом сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Еще на 6 переправахвозобновлено движение, а 8 переправ у разрушенных мостов сейчас строятся.
"Бородянка, Буча, Ворзель, Гостомель и Ирпень - все эти населенные пункты в пригородах Киева были оккупированы российскими военными. В этих городках велись ожесточенные бои, но сегодня, уже на освобожденных территориях, ежедневно работаем над тем, чтобы как можно быстрее расчистить улицы", - рассказывает Кубраков.
Дорожные бригады, по его словам, с 5 апреля присоединились к волонтерам и коммунальщикам и занимаются генеральной уборкой. На сегодняшний день убрано 170 км улиц.
"Фокусируемся не только на важных логистических маршрутах, но и там, где враг уничтожал инфраструктуру: дороги, пешеходные переходы, барьерное ограждение, шумовые экраны", - отметил Кубраков.
В Киевской области на Житомирской трассе уже очищено более 100 км. Работы продолжаются и на трассе М-07 Киев-Ковель, где расчищено 35 км. А на региональных и территориальных дорогах уже чисто 30 км.
Ранее Кубраков заявил, что на освобожденных территориях, прежде всего, возобновляется транспортное сообщение, в том числе переправы: "Потому что без этого ничего не работает. Когда нет мостов, нельзя доставить продукты питания, сети супермаркетов не работают, гуманитарная помощь не доезжает, лекарства не доезжают, люди не возвращаются. Базовый уровень - это транспортное сообщение".
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