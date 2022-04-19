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Продлена возможность пересечения госграницы по внутренним украинским паспортам - Госпогранслужба
08:11 19.04.2022 |
Гражданам Украины, желающим пересечь государственную границу, продлили возможность сделать это по внутреннему паспорту, сообщили в Госпогранслужбе.
"Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена. Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт)", - говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник вечером.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что это решение распространяется на всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются.
В ведомстве напомнили, что выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины).
"В отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательством стран, где наши края планируют находиться, или во время поездок между разными странами. Поэтому советуем гражданам Украины учитывать разные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы", - говорится в сообщении.
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