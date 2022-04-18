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Для пересечения госграницы украинцы должны иметь загранпаспорт - Госпогранслужба Украины
12:13 18.04.2022 |
Граждане Украины, желающие пересечь государственную границу, должны иметь при себе заграничный паспорт, который также позволяет беженцам легализоваться в странах Европы, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Хочу отметить, что пересечение границы происходит согласно постановлению правительства номер 57, где в том числе указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу, и добавлю такого паспортного документа, как внутренний паспорт, не предусмотрено", - заявил Демченко в комментарии "Украинской правде".
Он отметил, что в первые недели российского вторжения на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа, когда тысячи людей штурмовали границу, сервисные центры не работали, люди не имели возможности оформить надлежащие документы. В этой ситуации принималось решение о пропуске граждан либо по внутренним документам, либо другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.
"На данный момент такой авральной ситуации нет, поэтому людям следует соблюдать определенный порядок", - подчеркнул Демченко.
Он уточнил, что в отношении лиц из регионов, где ведутся боевые действия, могут приниматься отдельные решения в случае отсутствия у них загранпаспорта, однако они являются исключением.
Также Демченко напомнил, что внутренний украинский паспорт не является основанием для легализации за границей.
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