Для пересечения госграницы украинцы должны иметь загранпаспорт - Госпогранслужба Украины

Граждане Украины, желающие пересечь государственную границу, должны иметь при себе заграничный паспорт, который также позволяет беженцам легализоваться в странах Европы, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Хочу отметить, что пересечение границы происходит согласно постановлению правительства номер 57, где в том числе указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу, и добавлю такого паспортного документа, как внутренний паспорт, не предусмотрено", - заявил Демченко в комментарии "Украинской правде".

Он отметил, что в первые недели российского вторжения на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа, когда тысячи людей штурмовали границу, сервисные центры не работали, люди не имели возможности оформить надлежащие документы. В этой ситуации принималось решение о пропуске граждан либо по внутренним документам, либо другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.

"На данный момент такой авральной ситуации нет, поэтому людям следует соблюдать определенный порядок", - подчеркнул Демченко.

Он уточнил, что в отношении лиц из регионов, где ведутся боевые действия, могут приниматься отдельные решения в случае отсутствия у них загранпаспорта, однако они являются исключением.

Также Демченко напомнил, что внутренний украинский паспорт не является основанием для легализации за границей.