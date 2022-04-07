Украина получила модульные дома для пострадавших от войны

США передали Закарпатской области 18 модульных домов, которые могут обеспечить временное проживание людей в любых условиях.

Об этом сообщает Закарпатская областная военная администрация.

"Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период", - заявил глава ОВА Виктор Мыкита, добавив, что модульные сооружения отправят в Киевскую область.

В США такие конструкции использовали для обеспечения обитания людей после природных катастроф.

Учитывая это, руководство области вместе с заместителем руководителя Офиса Главы государства Игорем Жовквой предложили американским коллегам рассмотреть возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в регионах, освобожденных Вооруженными Силами Украины от оккупанта, и где люди остались без крова из-за бомбардировок.

"Это позволит пострадавшим временно проживать на собственных участках и восстанавливать и ремонтировать свое поврежденное жилье", - прокомментировал Мыкита.

В свою очередь представители США предложили создать общий фонд на Закарпатье, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из Штатов для построения мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.