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Украина получила модульные дома для пострадавших от войны
21:38 06.04.2022 |
США передали Закарпатской области 18 модульных домов, которые могут обеспечить временное проживание людей в любых условиях.
Об этом сообщает Закарпатская областная военная администрация.
"Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период", - заявил глава ОВА Виктор Мыкита, добавив, что модульные сооружения отправят в Киевскую область.
В США такие конструкции использовали для обеспечения обитания людей после природных катастроф.
Учитывая это, руководство области вместе с заместителем руководителя Офиса Главы государства Игорем Жовквой предложили американским коллегам рассмотреть возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в регионах, освобожденных Вооруженными Силами Украины от оккупанта, и где люди остались без крова из-за бомбардировок.
"Это позволит пострадавшим временно проживать на собственных участках и восстанавливать и ремонтировать свое поврежденное жилье", - прокомментировал Мыкита.
В свою очередь представители США предложили создать общий фонд на Закарпатье, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из Штатов для построения мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.
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