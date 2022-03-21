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Британия передала Украине 22 единицы техники и оборудования для борьбы с пожарами
14:21 21.03.2022 |
Великобритания передала для украинских пожарных 22 единицы техники, оснащенной необходимым оборудованием.
Об этом говорится на странице посольства Великобритании в Украине в Facebook.
Как отмечается, таким образом британские пожарные стремятся поддержать своих украинских коллег.
"Колонна из 22 единиц техники, укомплектованная более 6000 единиц пожарно-спасательного оборудования, приближается к украинской границе в поддержку пожарных в Украине", - говорится в сообщении.
"Это самое большое пожертвование пожарно-спасательного оборудования от Соединенного Королевства, что стало возможным благодаря совместным усилиям британской Пожарной службы, благотворительных и профессиональных пожарных организаций, а также правительства Великобритании" - заявили в посольстве.
Напомним, министр развития Германии Свенья Шульце заявила об отправке Украине тяжелого противопожарного оборудования и средств гражданской защиты.
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