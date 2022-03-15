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Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта
11:50 15.03.2022 |
Государственная миграционная служба возобновила предоставление административных услуг с 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГМС.
В частности, открыт прием документов для оформления ID-карты, заграничного паспорта гражданина Украины и справок на постоянное и временное проживание.
Также в офисах ГМС можно вклеивать фотографии в паспорт в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и вносить сведения о детях: вклеивать фотографии в загранпаспорт родителей для пересечения границы.
С сегодняшнего дня граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в представительство миграционной службы.
Оформить документы можно в любом территориальном органе или подразделении ГМС, независимо от зарегистрированного места жительства.
Предоставление услуг ГМС возможно только на тех территориях Украины, где не ведутся боевые действия.
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