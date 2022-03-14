Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц

Министерство обороны Украины в субботу начало использовать систему распознавания лиц американской компании Clearview AI, которая имеет доступ к базе из 10 млрд фото, 2 из которых - из сети "ВКонтакте".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора компании Хоан Тон-Тхат

Американский стартап предложил установить личности российских нападающих, бороться с дезинформацией и идентифицировать погибших.

Украина получила бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI по распознаванию лиц, что позволяет, среди прочего, проверять людей на контрольно-пропускных пунктах, - добавил Ли Волоски, советник Clearview и бывший дипломат при президентах США Бараке Обаме и Джо Байдену.

После того, как Россия вторглась в Украину, исполнительный директор Clearview Хоан Тон-Тхат направил Киеву письмо с предложением о помощи.

Clearview заявил, что не предлагал эту технологию России, называющую свои действия в Украине "спецоперацией".

Министерство обороны Украины пока не ответило изданию на запросы о комментарии.

Основатель Clearview сказал, что его стартап располагает более чем 2 миллиардами изображений из российской социальной сети "ВКонтакте", из базы данных, которая насчитывает более 10 миллиардов фотографий.

Эта база данных может облегчить Украине идентифицировать погибших (даже с поврежденными лицами) по сравнению с распознаванием лица по отпечаткам пальцев.

В письме Тон-Тхата также говорится, что технология Clearview может помочь найти родственников, выявить российских военных, развенчать ложные сообщения, связанные с войной, в социальных сетях.