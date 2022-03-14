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В приложении «Дия» запустили трансляцию радио - Федоров
08:37 14.03.2022 |
В приложении "Дия" запустили возможность слушать радиопередачи "Дия.Радио", сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Теперь вместе с "Дия TV", где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", - написал Федоров в Телеграм-канале.
Он также поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за помощь в реализации услуги.
" Работаем, чтобы у вас 24/7 был доступ к проверенной информации", - написал Федоров.
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