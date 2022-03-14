Мобильные операторы запустили услугу доступа к интернету в национальном роуминге

Украинские мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell реализовали возможность пользоваться мобильным интернетом в рамках национального роуминга.

Как отмечается в совместном сообщении компаний, распространенном в воскресенье, теперь абоненты могут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 кбит/с, чтобы обмениваться сообщениями в мессенджерах или искать информацию в интернете.

Национальный роуминг позволяет при пропаже связи одного оператора подключаться к сети другого.

"На данный момент наличие мобильного интернета не менее важно, чем звонки, ведь позволяет быть на связи с близкими онлайн и проверять актуальные новости. При этом тарификация услуг в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент", - подчёркивается в сообщении.

Для абонентов lifecell роуминг работает автоматически. Если подключение к сети другого оператора не происходит – необходимо произвести ручные настройки.

Абоненты "Киевстар" и "Vodafone Украина" могут воспользоваться этой опцией, выполнив ручные настройки на смартфоне и отключив автовыбор сети.

Как отмечается в сообщении, в случае, если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

Также абонентам важно ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора вручную или включив автовыбор сети.