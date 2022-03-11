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В приложении «Дия» запустили «ЕДокумент»
11:35 11.03.2022 |
В приложении «Дия» запускают временный документ на период войны, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Запускаем временный цифровой документ на период военного времени в «Дия» - е документ», - написал министр в Телеграмм в пятницу.
ЕДокумент будет содержать паспортные данные и РНОКПП. Для доступа к документу нужно обновить приложение.
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