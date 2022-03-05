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Потери россиян в Украине: более 9 тысяч погибших, 939 бронемашин, самолеты, средства ПВО и т.д.
09:36 04.03.2022 |
Источник: Минобороны Украины
Детали: По подсчетам украинских военных, общие боевые потери России с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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