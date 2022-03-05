"Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой мэрии в четверг утром.
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За сутки украинская ПВО уничтожила три самолета противника, потери российских вертолетов подсчитываются – Командование Воздушных сил ВСУ
09:30 04.03.2022 |
"За сутки 3 марта ситуация на фронте характеризуется отчаянными боями по всем направлениям. И в небе, и на земле! Из-за безумного сопротивления украинцев, оккупант несет существенные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе! Сегодня экипажи тактической авиации Воздушных Сил традиционно наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны", - сказано в сообщении на странице Командования в Фейсбук в ночь на пятницу.
ПВО сбила три российских самолета.
"Противовоздушная оборона сегодня уничтожила еще три самолета российских оккупантов. В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов. Потери по вертолетам врага уточняются"
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