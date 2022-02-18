Внедрение электронной системы здравоохранения повсеместно стимулирует развитие медицины - эксперты

Внедрение электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в медучреждениях независимо от их типа собственности стимулирует развитие медицины в Украине и позволяет эффективно использовать финансовые ресурсы, считают участники круглого стола, состоявшегося в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом руководитель медицинского директората Министерства здравоохранения Украины Александра Машкевич подчеркнула обязательность подключения медучреждений к ЭСЗ.

"Подключение к ЭСЗ - это одно с условий работы в современном мире. Если ты не подключен к ЭСЗ, то фактически выбываешь из процесса, не знаешь, чем живет твоя страна"- сказала она.

Машкевич сообщила, что по состоянию на начало года, в ЭСЗ было более 500 млн электронных медицинских записей, созданных врачами, более 36,6 млн е-рецептов, выписанных пациентам на лекарства по программе "Доступные лекарства", и свыше 90 млн электронных направлений, выписанных врачами первичной и специализированной помощи.

"С каждым днем система наполняется почти 3 млн медицинских записей, десятками тысяч рецептов, направлений, медицинских выводов" - констатировала эксперт.

Вместе с тем она напомнила, что с 2022 года все медучреждения, занимающиеся медицинской практикой, независимо от формы собственности будут работать в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

"Скоро все учреждения здравоохранения в Украине будут вести медицинскую документацию в электронной базе данных и реестрах. Это нужно, чтобы продолжать изменения, которые мы начали еще в 2017 году, при запуске медицинской реформы", - пояснила Машкевич.

В свою очередь, руководитель консультативно-диагностического центра Днепровского района Киева Даниэль Карабаев отметил, что эффективная работа медучреждения во многом обеспечивается эффективностью медицинской информационной системы (МИС).

"Благодаря сотрудничеству с медицинской информационной системой Medstar, мы имеем опыт формирования электронной системы управления медучреждением. И сегодня наши медики не просто вводят соответствующую информацию о пациентах, а имеют современную аналитику, оперативную информацию, возможности и рычаги влияния на те или иные процессы", - сказал он.

Эффективная МИС, которая автоматизирует аналитику, позволяет эффективно управлять медучреждением, генерировать ресурсы для его развития и повышать заработные платы медицинскому и немедицинскому персоналу, подчеркнул Карабаев.

В свою очередь генеральный директор также подключенного к МИС Medstar коммунального некоммерческого предприятия "Поликлиническое объединение Кропивницкого городского совета" Елена Амбарная отметила преимущества работы с ЭСЗ.

"Наша МИС позволяет проводить сравнительную характеристику нагрузки на каждого врача, что позволяет влиять на процесс лечения пациентов. Учитывая структуру нашего медицинского учреждения, я имею возможность благодаря системе перемещать врачей из одного учреждения в другое. Это было бы невозможно, если бы я не имела системы, благодаря которой это можно делать легко, не выходя из кабинета" - сказала Амбарная.

По ее словам, благодаря используемой МИС медучреждение может эффективно планировать и рассчитывать работу как отдельных сотрудников, так и всей клиники, и контрактоваться на наиболее востребованные пакеты медуслуг в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ).

Было отмечено также, что Консультативно-диагностический центр Днепровского района и поликлиническое объединение Кропивницкого городского совета в работе с ЭСЗ используют медицинскую информационную систему Medstar, что в том числе позволило им войти в топ-5 рейтинга "лидеров" взаимодействия с НСЗУ.

В свою очередь глава подкомитета по вопросам здравоохранения комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Максим Перебийнис считает, что ЭСЗ поможет контролировать не только количество, но и качество предоставления медицинских услуг.

"Еще нет полноценного механизма для контроля предоставления медицинских услуг. Именно подключение медицинских учреждений любого типа собственности к ЭСЗ-очень важная деталь. Некоторые клиники привыкли работать в свое закрытой системе, но мы должны понимать, что люди должны получать качественную прозрачную услугу"- считает Перебийнис.

Он также подчеркнул, что Украина сохранит стратегическое направление на реформирование системы здравоохранения и формирование единого медицинского пространства.

Как сообщалось, по данным НСЗУ, в 2021 году самое большое количество е-направлений выполнили Консультативно-диагностический центр Днепровского района г.Киева (910 880 шт.), Хмельницкий городской лечебно-диагностический центр (816 240), Консультативно-диагностический центр Северодонецкого городского совета (708 972), Консультативно-диагностический центр Голосеевского района г.Киева (478 164), Поликлиническое объединение Кропивницкого городского совета (471 502).

