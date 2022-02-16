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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ZeУниверситет за 7 млрд грн. Что известно о большом проекте на ВДНХ

09:09 16.02.2022 |

Украина

 Александр Мясищев / LIGA.net

Финансирование на уровне КНУ Шевченко, а каждый пятый преподаватель - иностранец. Строительство президентского университета начинается. Каким он будет.

На следующей неделе Госкомпания по созданию университета (занимается проектом) должна официально представить концепт строительства Президентского вуза на территории Экспоцентра (ВДНХ) в Киеве. Этот проект прошлым летом анонсировал лично Владимир Зеленский, а в январе этого года уже начались подготовительные работы.

Старт не был безоблачным. Для будущего строительства на территории Экспоцентра строители снесли часть павильона, в котором проводили популярный у киевлян аукцион Кураж-базар. Это событие вызвало негодование и резонанс (детали).

Непосредственно строительные работы начнутся уже в мае.

LIGA.net поговорила с ключевыми лицами, причастными к проекту. Они рассказали, каким будет университет, как он будет выглядеть и когда его построят.

Каким будет университет

Всего университет будет иметь 14 зданий, говорится в концепции проекта, одобренной Кабинетом министров 16 июня 2021 года. Это - шесть учебно-лабораторных корпусов, исследовательский центр, медицинская клиника, административный корпус, бизнес-центр, две апарт-гостиницы для преподавателей и студентов, учреждение дошкольного образования, супермаркет.

Это будет комплекс сложных построек, состоящий из двух очередей, рассказал LIGA.net руководитель проектной группы по созданию Президентского университета Дмитрий Еремин. До этого проекта Еремин занимался созданием комплекса Unit.City. Внешне проект напоминает современную китайскую архитектуру.

ZeУниверситет за 7 млрд грн. Что известно о большом проекте на ВДНХ

 

Общая площадь комплекса составит 16 гектаров. Из них 3 га - территории университета, еще 13 га станут ландшафтным парком, пояснили LIGA.net в пресс-службе ВДНХ.

Сейчас ведутся только подготовительные работы по строительству, говорят в Экспоцентре. Сам проект начнут строить в мае 2022 года, добавляет Еремин. Первую очередь реконструкции (павильон №19) должны завершить осенью 2023-го, уточняет пресс-служба Экспоцентра. Вторую очередь проекта построят в 2024 году.

ZeУниверситет за 7 млрд грн. Что известно о большом проекте на ВДНХ

 павильон №19

Сейчас на территории проекта размещено два павильона. Один (№19) частично демонтирован из-за аварийности, объяснял архитектор университета Виталий Молочко. Во втором (№17) сейчас действует частная школа. В павильоне №19 будут размещены лабораторные блоки с динамичной этажностью (четыре-шесть этажей), объяснил LIGA.net архитектор проекта Молочко. Павильон №17 интегрируется с университетом, добавил он.

ZeУниверситет за 7 млрд грн. Что известно о большом проекте на ВДНХ

 павильон №17

Официально архитектурный проект презентуют в конце февраля, добавили в Экспоцентре.

Каким будет обучение

Это должен быть образовательный и научный центр, который будет готовить специалистов и исследования в шести отраслях, свидетельствует документ Кабмина. Каждая сфера будет иметь свой учебный корпус:

- IT, кибербезопасность, искусственный интеллект;

- нанотехнологии;

- аэрокосмические технологии;

- энергетические технологии;

- биотехнологии и науки о здоровье;

- глобализация и международные коммуникации.

Не менее 20% всех преподавателей и ученых будут иностранцы. Еще 20% будут практиками по бизнесу и государственному сектору. Соотношение теории и практики составит 30/70. Основным языком обучения должен быть английский.

Университет будет предусматривать только бюджетную форму обучения, говорит Еремин. После окончания учебы выпускники должны будут отработать в госсекторе столько же, сколько они учились, говорится в документе Кабмина. При этом практика "обязательного трудоустройства" запрещена законодательно, утверждала народный депутат и бывший заместитель главы МОН Инна Совсун.

Условие поступления на бакалавриат - ЗНО по трем предметам хотя бы на 190 баллов, говорится в концепте Кабмина. На магистратуру - по открытому конкурсу.

Вуз должен принять студентов уже в 2023 году, добавил Еремин. Сначала университет запустит одну-три бакалаврские программы (120-600 студентов), говорится в документе Кабмина. Через пять лет работы университет будет иметь 1500 студентов, ожидают в Кабмине.

ZeУниверситет за 7 млрд грн. Что известно о большом проекте на ВДНХ

 

Сколько это будет стоить

Заявленная сумма проекта - 7,2 млрд грн, говорит Еремин. Но она была сформирована гипотетически, подчеркивает он. Стоимость строительства станет известна после формирования проекта и его экспертизы, добавили в Экспоцентре.

Строительство будет финансировать государственный бюджет, доноры и партнеры, добавил Еремин. Сейчас в государственном бюджете на университет заложено 500 млн грн.

За пять лет работы годовой бюджет учреждения должен достичь 2,5 млрд грн, ожидают в Кабмине. Это чуть меньше бюджета университета Шевченко в 2021 году (2,66 млрд грн).

ZeУниверситет за 7 млрд грн. Что известно о большом проекте на ВДНХ

 

Нужен ли этот университет вообще?

Причина создания Президентского университета - низкие показатели успеваемости среди украинских вузов, следует из распоряжения Кабмина. Мол, украинских университетов нет даже в ТОП-500 мира.

В Украине - 281 университет. Шесть из них - в третьей сотне лучших в Европе (QS World University Rankings). Возможно, было бы лучше развивать их вместо нового заведения?

Народный депутат и координатор проекта университета Юлия Гришина не соглашается и приводит свои аргументы. По ее словам, инфраструктура наших университетов устарела. Поэтому на ее базе невозможно создать новое инновационное пространство, построенное по международным стандартам, добавила она.

Новые знаковые образовательные проекты лучше строить с нуля, признает первый проректор УКУ Тарас Добко. В Украине уже есть ряд таких вузов - в частности УКУ и Киевская школа экономики.

Иного мнения депутат и бывший заместитель главы МОН Инна Совсун. По ее словам, новый университет - простое решение вместо сложных реформ системы образования. Также 7 млрд грн на университет - слишком много, как для одного относительно небольшого заведения, добавила она. Такие расходы контрастируют с большими проблемами других вузов, где иногда нет отопления и возможности содержать лаборатории.

ZeУниверситет за 7 млрд грн. Что известно о большом проекте на ВДНХ

 
 

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