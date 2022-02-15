На трассе Киев-Борисполь заработала первая в Украине «умная» система управления трафиком





Автомагистраль М-03 Киев-Борисполь стала первой в Украине, где заработала интеллектуальная система управления дорожным движением. В течение месяца до запуска система работала в тестовом режиме, сообщает Служба автомобильных дорог в Киевской области.

Система включает 19 информационных порталов и более 130 камер, которые помогают следить за условиями движения на 17-километровом участке трассы.

Данные мониторинга движения отображаются на информационных табло на трассе, включая: разрешенную скорость, дорожные пробки, температуру и состояние дорожного покрытия.

Для контроля и мониторинга участка движения на трассе использована система Invipo. Это платформа, которая позволяет интегрировать проекты интеллектуальных транспортных систем: объединяет дорожные технологии и системы, централизует контрольные точки, собирает и проверяет данные, создает разумные сценарии и аналитические инструменты.

Платформа Invipo позволяет операторам контролировать и управлять дорожными технологиями, устройствами и системами с одного места.

Трасса Киев-Борисполь генерирует один из самых больших показателей трафика в Украине - 85 000 авто в сутки.

В службе автодорог напомнили, что перед запуском системы отремонтировали дорожное покрытие автомагистрали, два путепровода, автопавильоны и подземные переходы. Оборудовано новое барьерное ограждение, нанесена разметка пластиком и установлено современное LED освещение.

Для сохранения отремонтированной дороги - смонтирована площадка взвешивания в движении WIM.