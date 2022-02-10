Всемирный банк рекомендует Украине усилить работу «Укргидрометцентра» и УГМИ

Всемирный банк (ВБ) рекомендует институционально усилить научно-исследовательский потенциал Украинского гидрометеорологического центра ("Укргидрометцентр" УГМЦ) и Украинского гидрометеорологического института (УГМИ), которые могут выполнять функции Национального климатического ресурсного центра (НКРЦ) - ключевого источника данных по изменению климата для Украины

"Их объединение под эгидой НКРЦ может обеспечивать проведение систематических исследований в гидрометеорологии, агрометеорологии и климатических науках, включая подготовку современных климатических прогнозов, оценку рисков и влияний на отраслевом, национальном и региональном уровнях", - отмечается в исследовании ВБ о влиянии изменения климата на экономику Украины.

Согласно документу, обнародованному в среду, создание НКРЦ на базе УГМЦ и УГМИ открывает для Украины возможность интеграции с EURO-CORDEX как международной инициативой, поддержанной Всемирной программой исследования климата (ВПДК), осуществляющей эффективное климатическое планирование для стран во всем мире.

Всемирный банк подчеркивает необходимость перехода к климатически сбалансированному сельскому и лесному хозяйству в Украине с целью минимизации потенциальных рисков изменения климата. Среди основных рекомендаций аналитики выделяют: улучшение управления почвами, водными и лесными ресурсами, усовершенствование адресности сельскохозяйственных ссуд и субсидий, разработку продуктов страхования от климатических рисков, а также продвижение новейших технологий ведения земледелия среди фермеров.

В отчете указывается, что Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области понесут наибольшие потери вследствие изменения климата в Украине.

В соответствии с RCP 8.5 (сценарий глобального повышение температуры до 2100 года соответственно на 4,3°C) аналитики предполагают снижение урожайности в Украине ячменя, кукурузы и подсолнечника на 10-30% к уровню 2010 года в 2030-2050 годах. В то же время в отчете прогнозируется рост урожайности озимой пшеницы на 20-40% к середине века по сравнению с базовым периодом 2010 года преимущественно в северной и северо-западной части страны.

Уточняется, что непредсказуемость моделей осадков, особенно после 2050 года по сценарию RCP 8.5, создает необходимость уделять больше внимания прогнозируемым изменениям на местном уровне.

С другой стороны, эксперты отмечают, что климатически сбалансированные стратегии управления водными ресурсами могут повысить общую урожайность в Украине на 20-40%, в том числе до 80% - для кукурузы и до 40-80% - для подсолнечника. Согласно исследованию, ежегодная выгода от поддержки оптимального водного баланса может составлять $264-504 млн. Наибольшие выгоды от рационального управления водными ресурсами придутся на кукурузу как критически важный экспортный товар. Они оцениваются в $92,7 млн.