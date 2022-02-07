Украинским водителям выписали 2,6 млн штрафов благодаря системе автофиксации

В прошлом году украинским водителям было выписано 2,6 млн штрафов благодаря системе видеокамер, в автоматическом режиме фиксирующих нарушения ПДД. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Национальной полиции.

В прошлом году покрытие системы расширилось - в настоящее время нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.

Меньше штрафов выписали водителям в феврале 2021 года - 66 285, а больше всего - в сентябре - 469 483.

Количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 год их количество выросло на 19% и составляет 1 327 440 штрафов.