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Украинским водителям выписали 2,6 млн штрафов благодаря системе автофиксации
12:57 07.02.2022 |
В прошлом году украинским водителям было выписано 2,6 млн штрафов благодаря системе видеокамер, в автоматическом режиме фиксирующих нарушения ПДД. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Национальной полиции.
В прошлом году покрытие системы расширилось - в настоящее время нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.
Меньше штрафов выписали водителям в феврале 2021 года - 66 285, а больше всего - в сентябре - 469 483.
Количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 год их количество выросло на 19% и составляет 1 327 440 штрафов.
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