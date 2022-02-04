Выявление новых онкозаболеваний снизилось на 20%, но это нехороший признак - эксперты

Выявление новых онкозаболеваний в Украине снизилось на 20%, но это не значит, что стали меньше болеть раком, считает первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

"По сравнению с предыдущими годами значительно уменьшилось количество новых обнаружений - примерно на 20%. Но это не радостная новость, которая говорит, что у нас люди стали меньше болеть, это новость, говорящая, что у нас начали реже диагностироваться. Если сравнивать с европейскими странами, то это один из наихудших показателей. Из-за пандемии COVID-19 в Европе также уменьшилось количество вновь выявленных заболеваний - в среднем на 3-5%, в некоторых странах на 7%, но не так сильно, как у нас", - сказал он журналистам в кулуарах форума онкопациентов на текущей неделе.

Комарида отметил, что тарифы, которые установлены на оказание медпомощи онкопациентом в рамках Программ медгарантий (ПМГ), в частности, на диагностику, достаточно высокие и позволяют пациентам поучить доступ к услугам по диагностике рака.

"Мы увеличиваем тарифы, делаем для бизнеса эти услуги привлекательными и хотим увеличивать сеть, чтобы каждый желающий смог провести диагностику", - сказал он.

В свою очередь глава подкомитета по вопросам профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями парламентского комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерий Зуб отметил, что тарифы на оказание медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями являются одними из одни самых высоких в ПМГ, однако еще не до конца решены вопросы обеспечения пациентов лекарственными средствами. Зуб подчеркнул, что в 2022 году за средства бюджета может быть покрыта потребность в базовой терапии первой и частично второй линии.

Он также отметил, что запуск механизма договоров управляемого доступа (ДУД) государство сможет обеспечить потребности в инновационных препаратах и расширить доступ к таргетной терапии.

"Через ДУД мы должны будем закупить инновационные препараты иммунотерапии, поэтому в целом ситуация в направлении закупки по сравнению с предыдущими годами будет лучше", - считает он.

Зуб также напомнил, что в госбюджете на 2022 год впервые заложены средства на закупку около 20 линейных ускорителей, которые будут установлены в онкоцентрах. "Очевидно, что необходимы еще и компьютерные томографы и МРТ. По поводу МРТ это был мой депутатский запрос, и он учтен в бюджете, но еще решается вопрос, где их будут ставить, будут ли онкоцентры или это будут многопрофильные областные больницы, которые еще не доукомплектованы", - сказал он.

Со своей стороны, руководители ведущих онкоклиник Украины отметили изменения системе онкопомощи в Украине.

И.о. директора КНП "Киевский городской онкологический центр" (КГКОЦ) Александр Клюсов отметил, что два года работы в реформе позволили онкоклиникам ощутить ее преимущества.

"Не будем говорить, что реформа идеальна, но она в целом результативна", - сказал он.

Клюсов отметил, что КГКОЦ за 2021 год оказал медпомощь почти 40 тыс. больных, в 2020 эта цифра была 32 тыс., а лет пять назад - около 20 тыс.

"Такие результаты не за счет роста заболеваемости, но за счет нескольких факторов, которые касаются непосредственно реформы. Если раньше мы были региональным коммунальным предприятием и лечили, в основном, киевлян, то на сегодняшний день благодаря принципу экстерриториальности в отношении доступности помощи мы лечим не только киевлян, но жителей других регионов", - сказал он, отметив, что доля пациентов из других регионов в настоящее время пациенты выросла более чем вдвое - до 20-25% всех пациентов КГКОЦ.

При этом Клюсов отметил необходимость обновления парка тяжелой техники для лучевой терапии. "Топ-оборудование может стоить до 100 млн грн, а просто хорошая "машина" - около 60 млн грн. Но если такое оборудование раньше требовало бункера, часто под землей, то сейчас намного проще. Поэтому появляется предложение от частных клиник. Как гражданин, я в этом ничего плохого не вижу, но с точки зрения руководителя государственного медучреждения я понимаю, что не каждый пациент может позволить себе заплатить 2-3 тыс. грн за сеанс, а ведь на курс лечения может понадобиться 10 сеансов и больше, а это уже деньги", - сказал он.

Клюсов отметил проекты поставки крупной медтехники в лизинг или в концессию.

"Проекты такие есть, но пока это только проекты. Такой инструмент как государственно-частное партнерство (ГЧП) помог бы нам улучшить некоторые направления онкологии", - сказал он.

Клюсов также сообщил, что КГКОЦ планирует в 2022 году запустить проект автоматизированного разведения препаратов для химиотерапии "Аптека", который реализуется департаментом здравоохранения Киевской горгосадминистрации. Инвестиции в этот проект составили около 50 млн грн.

Со своей стороны, главный врач Национального института рака Андрей Безносенко обратил внимание, что в результате новых механизмов финансирования (второй этап медреформы - ИФ) каждое коммунальное онкологическое учреждение получило в разы больше средств на лечение пациентов, чем им было выделено через субвенции в 2018-2020 гг. НСЗУ контрактует по пакетам медицинских гарантий по направлению "онкология" не только монопрофильные онкологические больницы, а также многопрофильные и частные больницы, что увеличивает доступ пациентов к широкой сети учреждений и создает конкуренцию между ними.

За последние пять лет бюджет закупок лекарств для онкопациентов увеличился с 250 млн. грн. в год до 1,6 млрд. грн.

При этом Безносенко отметил, в Украине сохраняется тенденция к выявлению онкологических заболеваний на поздних стадиях, украинцы в разы уменьшили плановые профилактические обследования и обследования. "Каждый пятый онкологический пациент не обратился вовремя за помощью, и теперь мы регистрируем еще больший процент ІІІ-ІV стадий, чем в доковидном периоде. Следствием этой ситуации станет увеличение показателя смертности в ближайшие годы, который и без того один из самых высоких в странах Европы», - прогнозирует он.

Со своей стороны директор по партнерству компании Health Plus IMA (Израиль) Карина Вайнер, сравнивая преимущества лечения в Украине и за рубежом отметила, что в Украине соотношение количества первичных больных и умерших - 2:1, удельный вес больных, которые не прожили года с момента выявления раковой опухоли, для разных областей колебался в 2021 в пределах 27-30%.

"Пятилетняя выживаемость при раке молочной железы в Украине составляет 61,7%, а в Израиле - 73%. При раке прямого кишечника этот показатель равняется 33% и 85-93% соответственно, а при раке простаты - 54,1 и более 90%», - сказала она.

Вайнер отметила, что средняя стоимость лечения онкологии в Украине составляет 500 тыс. грн, в то время, как цена аналогичных услуг в Израиле варьируется от $2,5 тыс. до $50 тыс., а сложные процедуры ТКМ (трансплантация костного мозга) обходятся до $ 220 тыс.

Один курс химиотерапии, цена которого в первую очередь зависит от тяжести заболевания, в украинских клиниках может обойтись от 2 тыс. грн до 35 тыс. грн, средняя цена одного курса химиотерапии первой степени сложности составляет в среднем по Киеву 6,5 тыс. грн. В то же время один день химиотерапии в израильской клинике Хадасса стартует от $1600. Однако клиника применяет лекарства, не использующиеся пока ни в одном другом медучреждении, разработанные и внедренные местными исследователями, и в 85% случаев с помощью этих лекарств удается добиться успеха там, где не помогли известные на сегодня средства химиотерапии и биотерапии.

"Высокая цена на услуги обусловлена теми ресурсами - людскими и технологическими, - которыми обладает клиника. 34% больным раком, устойчивым к химиотерапии, в нашей клинике скорректировали или пересмотрели диагноз, индивидуально подобрали действенные лекарства и добились полного выздоровления или длительной ремиссии", - сказала она.

В свою очередь менеджер по вопросам развития национальной системы здравоохранения ООО "Рош Украина" Игорь Иващенко сообщил, что фармацевтическая компания "Рош" ожидает от Минздрава приглашения на переговоры по заключению договоров управляемого доступа (ДУД) на поставку инновационных онкопрепаратов.

"Компания "Рош" еще летом 2021 года подала четыре досье для государственной оценки медицинских технологий (ОМТ), три из этих досье - препараты для лечения онкологических заболеваний. По двум препаратам (для лечения рака легких и рака крови) было получено положительное заключение ОМТ и рекомендовано заключение ДУД. Сейчас компания ожидает приглашения Минздрава на переговоры по заключению договора", - сказал он.

Действенным инструментом получения пациентами доступа к дорогостоящему лечению Иващенко также назвал персонализированную медицину и договоры, основанные на результате (outcome-based approach), когда плательщик (государство, лечебное учреждение или область) получает в полном объеме препараты, необходимые для терапии, но финансовые обязательства наступают, когда пациенты получили терапевтический эффект.

"Суть подхода в разделении рисков между производителем препаратов и государством/лечебным учреждением, где государство оплачивает терапию только тех пациентов, которые получили ожидаемый результат", - сказал он.

Иващенко отметил, что этот инструмент активно используется в странах Европы и Америке, но в Украине пока нет такого прецедента.

В свою очередь глава НСЗУ Наталия Гусак сообщила, что НСЗУ подтвердила контрактные предложения по ранней диагностике рака в рамках ПМГ на 2022 год от 814 клиник, в то время как в 2021 году такие услуги оказывали 755 медучреждений.

В рамках ПМГ на 2022 год медицинская помощь пациентам с онкологическими болезнями будет по-прежнему предоставляться по трем пакетам - радиологическое лечение, химиотерапевтическое лечение, а также лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями.

На предоставление этих групп услуг на 2022 год НСЗУ подтвердила предложения от 115 клиник, семь из которых - частные.

В ПМГ на 2022 год на диагностику и лечение онкозаболеваний заложено около 9 млрд. грн, тарифы за лечение пациентов с онкодиагнозами увеличены от 36% до 44%.

По словам Гусак, повышая тарифы на помощь пациентам с онкологическим заболеваниями, НСЗУ повышает требования к законтрактованным клиникам.

"Над требованиями медуслуг по пакетам лечения онкозаболеваний на 2022 год мы работали вместе с представителями общественных и пациентских организаций", - сказала она в ходе форума онкопациентов в Киеве.

Гусак отметила, что, в частности, в 2022 году в требованиях к больницам, которые оказывают медицинскую помощь детям, есть наличие отдельных семейных палат.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.





