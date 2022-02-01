В Украине с 1 февраля подорожали пластиковые пакеты

В Украине с 1 февраля 2022 года вступило в силу решение Кабинета министров Украины, которым устанавливаются минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.

Стоимость пакета без ручек и боковых складок составит 2 грн, без ручек и с боковыми складками или с ручками и без боковых складок – 2,5 грн, с ручками и боковыми складками – 3 грн.

Минимальные розничные цены установлены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг.

Как сообщалось, в июне 2021 года вступил в силу закон №2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины", который запретил бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года. Однако правительство не успело вовремя принять соответствующее постановление и минимальных ценах, хотя и выносило его на заседание 17 ноября. В пояснительной записке указывалось, что минимальная цена рассчитана с учетом расходов производителей, прибыли и торговой надбавки, и сегодня цены таких пакетов колеблются от 1 до 3,99 грн за штуку. В документе уточнялось, что речь идет о пакетах в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной свыше 50 микрометров.

В результате розничные сети самостоятельно принимали решения о таких ценах. В крупнейших сетях они, как правило, колеблются от 0,01 грн до 0,19 грн.

Требования к платной продаже не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.