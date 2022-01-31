В Укравтодоре определились с ценой проезда на первой платной дороге

Проезд по первой платной дороге в Украине будет стоить примерно 8 евроцентов (около 2,6 грн) за километр. Об этом рассказал первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины - Укравтодора Андрей Ивко в интервью Forbes Украина.

Первая концессионная трасса соединит Краковец (Львовская область) и Ровно, пройдя через Львов и Броды.

"Это будет дорога первой категории протяженностью примерно 280 км", - отметил Ивко.

Он подчеркнул, что у платной дороги обязательно будет и бесплатная альтернатива.

По его словам, технико-экономическое обоснование проекта выполнила компания Автомагистраль-Юг за свой счет в рамках меморандума с Укравтодором. Но выбрать концессионера (инвестора) можно будет только при принятии законопроекта о концессиях. Строительство планируется начать уже в 2022 году.