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В Укравтодоре определились с ценой проезда на первой платной дороге
11:50 31.01.2022 |
Проезд по первой платной дороге в Украине будет стоить примерно 8 евроцентов (около 2,6 грн) за километр. Об этом рассказал первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины - Укравтодора Андрей Ивко в интервью Forbes Украина.
Первая концессионная трасса соединит Краковец (Львовская область) и Ровно, пройдя через Львов и Броды.
"Это будет дорога первой категории протяженностью примерно 280 км", - отметил Ивко.
Он подчеркнул, что у платной дороги обязательно будет и бесплатная альтернатива.
По его словам, технико-экономическое обоснование проекта выполнила компания Автомагистраль-Юг за свой счет в рамках меморандума с Укравтодором. Но выбрать концессионера (инвестора) можно будет только при принятии законопроекта о концессиях. Строительство планируется начать уже в 2022 году.
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