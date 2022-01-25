Финансовые новости
- |
- 25.01.22
- |
- 13:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС передал ДБР передвижные лаборатории для криминалистов почти на полмиллиона евро
08:51 25.01.2022 |
Евросоюз передаст Государственному бюро расследований семь передвижных лабораторий для инспекторов-криминалистов стоимостью почти полмиллиона евро.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Консультативной миссии ЕС в Украине.
"Благодаря оборудованию общей стоимостью почти 410 000 евро следователи Бюро получат более эффективное расследование преступлений, совершенных должностными лицами, судьями, правоохранителями и военными", - говорится в сообщении.
Оборудование было приобретено в рамках программы "Поддержка реформ в области верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" (ПРАВО-Полиция), реализуемой Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза и в тесном сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине (КМЕС).
"Наша цель - предоставить ДБР больше возможностей эффективно собирать доказательства и способствовать развитию возможностей Бюро, - заявил Фредрик Весслау, заместитель председателя Консультативной миссии ЕС в Украине. - Качество доказательств часто имеет решающее значение для результатов расследования. КМЕС гордится тем, что способствует стабильному развитию ГБР. Мы продолжаем делиться передовым опытом ЕС в сфере проведения досудебных расследований, в частности по осмотру места преступления, и уверены, что благодаря этому Бюро будет работать на уровне международных стандартов с соответствующим высоким качеством".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать успокаивать: Что не так с последними обращениями Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч «Нормандии» на уровне советников
|Мураев вместо вторжения. О чем на самом деле Британия и США предупредили Зеленского
|Порошенко не будет давать показаний следствию - адвокаты
|Президент Еврокомиссии объявила о новом пакете финпомощи Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС передал ДБР передвижные лаборатории для криминалистов почти на полмиллиона евро
|С сегодняшнего дня «ковидную» тысячу можно потратить на лекарства людям 60+
|Госгеокадастр создал основную топографическую карту Украины
|Киев во главе бунта. Сколько еще местных советов выступит в защиту Порошенко
|Минцифры опровергает утечку базы персональных данных украинцев
|Бустерную дозу вакцины начали вводить в пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах
Это интересно
|Facebook и Instagram рассматривают возможность выпуска и продажи NFT пользователями
|Бывшие инженеры SpaceX открыли стартап Parallel Systems для разработки электрических железнодорожных грузовиков
|Google Analytics объявлен незаконным в ЕС
|Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
|Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов