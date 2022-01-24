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Минцифры опровергает утечку базы персональных данных украинцев
09:05 24.01.2022 |
Министерство цифровой трансформации Украины опровергает утечку базы персональных данных украинцев, считая провокацией и продолжением гибридной войны.
"Начиная с минувших выходных, в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время кибератаки, состоявшейся с 13 на 14 января. Среди них много объявлений касается продажи базы данных "Дии". Такие объявления преследуют цель не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора", - говорится в телеграм-канале Минцифры в субботу.
В Минцифры подчеркивают, что пользователями мобильного приложения "Дия" являются 13,5 млн украинцев, а не 2 млн, как отмечается в объявлениях.
При этом, по словам Минцифры, само приложение не хранит персональные данные, а лишь отображает то, что хранится в соответствующих государственных реестрах.
"Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, слитых до 2019 года", - заявили в ведомстве.
Ранее в сети появилась информация о том, что новый пользователь одного из тематических форумов под ником FreeCivillian разместил объявление о продаже базы персональных данных граждан Украины, которая содержит 2,6 млн записей из реестра государственного портала "Дия".
Аноним обещает за $15 тыс. предоставить доступ к ФИО, адресам электронной почты, датам рождения, номерам телефонов, ИНН, паспортным данным (включая ID-карты и данные загранпаспортов); 13,5 млн низкокачественных изображений паспортов, водительских прав, военных билетов, дипломов, сертификатов и т.п.; 4,1 млн файлов с данными украинцев.
Продавец также выложил фрагменты указанных баз данных в открытую.
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