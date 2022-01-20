Бустерную дозу вакцины начали вводить в пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах

Украинцы в возрасте от 18 лет, которые уже получили две дозы вакцины от COVID-19 (после получения второй - от шести до девяти месяцев), могут получить бустерную дозу вакцины в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах страны.

Как сообщила прессслужба АО "Укрзалізниця" (УЗ) в четверг, в частности, это вокзалы таких городов: Киев (ежедневно с 8:00 до 23:00), Днепр (с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00) , Львов (ежедневно с 15:00 до 18:00), Одесса (с 9:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья), Винница (ежедневно с 9:00 до 14:00), Запорожье (ежедневно с 8: 00 до 20:00), Николаев (с 11:00 до 16:00 в парные числа), Сумы (вторник и четверг с 12:00 до 15:00), Полтава (с 8:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 8:30 до 10:00).

Кроме того, бустерную дозу вакцины можно получить на железнодорожных вокзалах таких городов: Ровно (ежедневно с 9:00 до 14:00), Хмельницкий (ежедневно с 10:00 до 16:00), Кривой Рог (вторник с 8:00 до 12) :00), Коростень (с 8:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья), Каменское (с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 14 :00) ), Конотоп (вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 9:00 до 12:00), Коломыя (понедельник, среда, пятница с 9:00 до 18:00; вторник) , четверг с 9:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 9:00 до 14:00), Ковель (ежедневно с 10:00 до 18:00), Шепетовка (с 9:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья).

В УЗ отмечают, что для бустерной дозы предпочтение отдавать м-РНК-вакцинам - Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек в предыдущие два раза. Также на основе бустерной дозы будет сформирован новый сертификат, который будет действителен 270 дней.

По данным компании, пунктами вакцинации от COVID-19 на железнодорожных вокзалах с начала функционирования уже воспользовалось более 121 тыс. желающих.