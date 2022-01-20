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В Украине началась вспышка СOVID-19 - Ляшко
12:47 20.01.2022 |
В Украине началась вспышка СOVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он на брифинге в четверг.
Ляшко сообщил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.
"Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сказал министр.
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